Hockey World Cup 2023: स्पेन ने मलेशिया को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया से टक्कर

Highlights मार्क मिरालेस (41वें) और जेवियर गिस्पर्ट (42वें) ने एक मिनट के अंदर दो गोलकर स्पेन को 2-1 से आगे कर दिया। शेलो सिल्वरियस ने शानदार मैदानी गोल दागकर स्कोर 2-2 कर दिया। मरहान जलील और शेलो सिल्वरियस चूक गए।

Hockey World Cup 2023: स्पेन ने पुरुष हॉकी विश्व कप के रोमांचक क्रॉसओवर मुकाबले में रविवार को यहां पेनल्टी शूटआउट में मलेशिया को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) विश्व कप के इस मुकाबले में नियमित समय में मैच 2-2 से बराबरी पर था।

स्पेन की टीम अब मंगलवार को अंतिम-आठ चरण में खिताब के दावेदारों और पूल ए में तालिका पर शीर्ष पर रहे ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। मध्यांतर तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं थी। फैजल सारी ने 35वें मिनट में मलेशिया का खाता खोला लेकिन मार्क मिरालेस (41वें) और जेवियर गिस्पर्ट (42वें) ने एक मिनट के अंदर दो गोलकर स्पेन को 2-1 से आगे कर दिया।

A dramatic victory for Spain to go through to the quarterfinals. Here are some moments from the match.



🇲🇾 MAS 2:2 ESP 🇪🇸 (SO 3:4)#IndiaKaGame#HWC2023#StarsBecomeLegends#HockeyWorldCup#MASvsESP@CMO_Odisha@sports_odisha@IndiaSports@Media_SAI@hockeymalaysia@rfe_hockeypic.twitter.com/gMXazMNGIP