Hockey World Cup 2023: सपना टूट गया, न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन बेल्जियम से टक्कर

Hockey World Cup 2023: भारत क्रॉसओवर मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 4-5 से हार गया है। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहा। भारतीय टीम का सपना टूट गया। एफआईएच हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में उसका सामना मौजूदा चैंपियन बेल्जियम से होगा।

Bhubaneswar | Hockey World Cup 2023: India lose 4-5 in shootout after the match ended 3-3 in full-time against New Zealand in cross-over match.