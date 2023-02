French League 2023: एमबाप्पे और मेस्सी जादू, पीएसजी ने मार्सिले को 3-0 से धोया, 17 गोल के साथ शीर्ष पर काइलियान, देखें वीडियो

Highlights पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने खिताब के दावेदारों में शामिल मार्सिले को 3-0 से हराया। टीम इस मुकाबले में एमबाप्पे के बिना खेली थी। पीएसजी को फ्रेंच कप में मार्सिले के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था।

French League 2023: काइलियान एमबाप्पे के दो और लियोनल मेस्सी के एक गोल से फ्रेंच लीग में शीर्ष पर चल रहे पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने खिताब के दावेदारों में शामिल मार्सिले को 3-0 से हराया। एमबाप्पे लीग में 17 गोल के साथ शीर्ष पर चल रहे हैं।

उन्होंने रविवार को पीसीजी की ओर से सर्वाधिक 200 गोल दागने के एडिनसन कवानी के क्लब रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। पीएसजी को इसी महीने फ्रेंच कप में मार्सिले के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टीम इस मुकाबले में एमबाप्पे के बिना खेली थी और उन्हें इस स्टार खिलाड़ी की कमी खली।

इस बार टीम में नेमार नहीं थे लेकिन उसे ब्राजील के इस स्टार खिलाड़ी की कमी नहीं खली। इस मुकाबले में जीत दूसरे स्थान पर चल रहे मार्सिले को गत चैंपियन पीएसजी से सिर्फ दो अंक की दूरी पर पहुंचा देती लेकिन अब वह शीर्ष पर चल रही इस टीम ने आठ अंक पीछे है जबकि 13 दौर का खेल बाकी है।

🅰️ Players that Messi gave the most assists at PSG



🥇 Mbappe - 17

🥈 Neymar - 7

🥉 Marquinhos - 2

4️⃣ Di Maria Verratti Kimpembe Soler - 1



🖇️ 56,66% of Messi Assists at PSG went to Mbappe pic.twitter.com/MdAYnXDrZ7