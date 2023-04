French Football League: रिकॉर्ड 2.88 अरब रुपए में बिके विटिन्हा ने आठ मैच बाद दागा पहला गोल, मार्सेली ने ट्रॉयज को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर

Highlights विटिन्हा ने रविवार को हालांकि दूसरे मिनट में ही गोल दाग दिया था। विटिन्हा ने 64वें मिनट में अपना दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा गोल किया। पेरिस सेंट जर्मेन 31 मैचों में 72 अंक लेकर शीर्ष पर काबिज है।

French Football League: रिकॉर्ड धनराशि में फ्रांसीसी क्लब मार्सेली से जुड़ने वाले विटिन्हा आखिरकार गोल करने में सफल रहे जिससे उनकी टीम ने ट्रॉयज़ को 3-1 से हराकर फ्रांसीसी फुटबॉल लीग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

