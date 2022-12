FIH Men's Hockey World Cup 2023: हॉकी विश्व कप 13 जनवरी से, 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा, इस डिफेंडर को बनाया कप्तान, देखें लिस्ट

Highlights कोच ग्राहम रीड अलग अलग खिलाड़ियों को कप्तानी सौंपने के पक्ष में रहे हैं। विश्व कप टीम का चयन बेंगलुरु स्थित साइ केंद्र में दो दिवसीय ट्रायल के बाद हुआ है। टोक्यो ओलंपिक टीम का हिस्सा रहे गुरजंत सिंह और दिलप्रीत सिंह मुख्य टीम में नहीं हैं लेकिन स्टैंडबाय के रूप में रहेंगे।

FIH Men's Hockey World Cup 2023: डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को 13 जनवरी से ओडिशा में होने वाले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है । डिफेंडर अमित रोहिदास टीम के उपकप्तान होंगे। हरमनप्रीत हाल ही में आस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला में भी टीम के कप्तान थे जिसमें भारत को 1 . 4 से पराजय का सामना करना पड़ा था।

टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे मनप्रीत सिंह बतौर खिलाड़ी टीम में होंगे। कोच ग्राहम रीड अलग अलग खिलाड़ियों को कप्तानी सौंपने के पक्ष में रहे हैं ताकि सीनियर स्तर पर नेतृत्व दल तैयार हो सके। विश्व कप टीम का चयन बेंगलुरु स्थित साइ केंद्र में दो दिवसीय ट्रायल के बाद हुआ है।

#HockeyIndia announces 18-member team who will represent India at prestigious FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 in Bhubaneswar and Rourkela.



Ace dragflicker Harmanpreet Singh has been named the Captain of squad with Amit Rohidas as Vice Captain.#HockeyWorldCup | #HWC2023pic.twitter.com/IO4RNtMljG