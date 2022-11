FIFA World Cup Qatar 2022: ‘करो या मरो’ मुकाबले में अमेरिका ने ईरान पर 1-0 से हराया, 2002 के बाद पहली बार क्वार्टरफाइनल में जगह बनाने के लिए नीदरलैंड से मुकाबला

Highlights ईरान की टीम ग्रुप में तीन अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। अपने सभी छह विश्व कप में अगले दौर में पहुंचने में विफल रही है। पुलिसिच ने रमीन रेजाइन और माजिद हुसैनी को पछाड़ते हुए बायें पैर से अपना 22वां अंतरराष्ट्रीय और पहला विश्व कप गोल दागा।

FIFA World Cup Qatar 2022: क्रिस्टियन पुलिसिच के 38वें मिनट में किये गये गोल की मदद से अमेरिका ने ईरान पर 1-0 की जीत से फीफा विश्व कप के नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया। अमेरिका के लिये मंगलवार रात को यह मुकाबला ‘करो या मरो’ का था, उसने आक्रामक शुरुआत की और गोल में कई हमले किये।

पर सफलता 38वें मिनट में मिली जब सर्गिनो डेस्ट ने पुलिसिच को बेहतरीन पास दिया और इस फुटबॉलर ने भी इसे गोल में पहुंचा दिया। हालांकि इस दौरान पुलिसिच का सिर गोलकीपर से टकराया और वह तीन मिनट तक गोल में लेटे रहे।

अमेरिकी टीम के स्टाफ ने उनका उपचार किया जिससे उन्होंने कुछ देर तक मैच में रहने की कोशिश की लेकिन दूसरे हाफ के शुरू में उनकी जगह अन्य खिलाड़ी को उतारा गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और मैच खत्म होने के एक घंटे बाद उन्होंने साथी खिलाड़ियों से ‘फेस टाइम’ के जरिये जीत का जश्न मनाया।

मिडफील्डर वेस्टन मैकेनी ने कहा, ‘‘हर खिलाड़ी इस टीम की सफलता सुनिश्चित करने के लिये अपना सर्वस्व देने को तैयार है। ’’ अमेरिकी टीम रूस में 2018 विश्व कप में क्वालीफाई नहीं कर सकी थी। उसने वेल्स और इंग्लैंड के खिलाफ ड्रा खेला था जिससे उसे राउंड 16 में जगह बनाने के लिये जीत की दरकार थी।

