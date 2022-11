FIFA World Cup Qatar 2022: एकतरफा मुकाबले में स्पेन ने कोस्टा रिका को 7-0 से रौंदा, कोस्टा रिका का कोई खिलाड़ी गोल की ओर शॉट मारने में फेल, चैंपियन टीम ने पूरे किए 'शतक'

Highlights स्पेन की विश्व कप में यह सबसे बड़ी जीत है। टीम ने विश्व कप मुकाबले में पहली बार सात गोल दागे। विश्व कप में स्पेन का 100वां गोल था।

FIFA World Cup Qatar 2022: फेरान टोरेस के दो गोल की बदौलत स्पेन ने फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप ई के अपने पहले मैच में कोस्टा रिका को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की।

कोस्टा रिका की टीम 2010 के चैंपियन स्पेन को पूरे मुकाबले के दौरान कोई टक्कर नहीं दे पाई और उसकी ओर से गोल करने का कोई विश्वसनीय मूव भी नहीं बना। यहां तक की कोस्टा रिका का कोई खिलाड़ी विरोधी टीम के गोल की ओर कोई शॉट तक नहीं मार पाया जबकि स्पेन की टीम ने गोल पर 17 शॉट मारे जिनमें से सात को गोल में तब्दील किया।

अल थुमामा स्टेडियम में स्पेन की ओर से टोरेस (31वें और 54वें मिनट) ने दो गोल दागे जबकि डैनी ओल्मो (11वें मिनट), मार्को असेंसियो (21वें मिनट), गावी (74वें मिनट), कार्लोस सोलेर (90वें मिनट) और अल्वारो मोराटा (90 प्लस दो मिनट) ने एक-एक गोल किया। स्पेन की विश्व कप में यह सबसे बड़ी जीत है।

टीम ने विश्व कप मुकाबले में पहली बार सात गोल दागे। स्पेन की टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बनाया और पहले हाफ में अधिकतर खेल कोस्टा रिका के हाफ में ही खेला गया। पहले हाफ में गेंद 85 प्रतिशत मौके पर स्पेन के कब्जे में रही जो टीम के दबदबे की बानगी पेश करता है।

स्पेन सातवें मिनट में गोल करने के करीब पहुंचा लेकिन डैनी ओल्मो गोलमुख के सामने पहुंचने के बावजूद शॉट गोल की तरफ मारने में विफल रहे। दो ही मिनट बाद एसेंसियो को भी गोल करने का मौका मिला लेकिन शॉट कोस्टा रिका के गोलकीपर केलर नवास के दाईं ओर से बाहर निकल गया।

