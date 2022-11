FIFA World Cup Qatar 2022: प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के सामने सेनेगल, 3-0 से हारकर वेल्स बाहर, कप्तान बेल चोट के कारण नहीं खेले

Highlights इंग्लैंड ने वेल्स पर 3-0 की जीत से फीफा विश्व कप के राउंड 16 में प्रवेश किया। दोनों ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मिलकर तीन गोल दागे। इंग्लैंड की टीम अब राउंड 16 में सेनेगल से भिड़ेगी।

FIFA World Cup Qatar 2022: मार्क रशफोर्ड के दो और फिल फोडेन के एक गोल की मदद से इंग्लैंड ने वेल्स पर 3-0 की जीत से फीफा विश्व कप के राउंड 16 में प्रवेश किया। इंग्लैंड के कोच गेरेथ साउथगेट ने ग्रुप बी में टीम के अंतिम मैच में दोनों खिलाड़ियों को शुरुआती लाइनअप में रखने का फैसला किया।

