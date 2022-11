FIFA World Cup Qatar 2022: गिरोड और एमबापे ने किया धमाका, फ्रांस ने जोरदार आगाज किया, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, थियरे हेनरी के 51 गोल की बराबरी

Highlights थियरे हेनरी के 51 गोल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की। फ्रांस जब शनिवार को डेनमार्क का सामना करेगा तो उनके पास हेनरी के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा। फ्रांस अपने स्टार स्ट्राइकर बेनजेमा के बिना खेल रहा है जो चोटिल होने के कारण विश्वकप से बाहर हो गए थे।

FIFA World Cup Qatar 2022: ओलिवियर गिरोड और काइलन एमबापे के शानदार प्रदर्शन से फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने अभियान का जोरदार आगाज किया। करीम बेनजेमा की अनुपस्थिति में एमबापे ने एक गोल किया जबकि गिरोड के दो गोल में से एक गोल करने में मदद की।

Experience more of the #FIFAWorldCup on FIFA+: https://t.co/M32SpvOSbK