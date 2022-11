FIFA World Cup Qatar 2022: 110वां विश्व कप मैच हार गया जर्मनी, चार बार की चैंपियन टीम को जापान ने 2-1 से हराया, एक और उलटफेर

Highlights सउदी अरब ने अर्जेंटीना को मात दी थी। जापान सातवीं बार विश्व कप में खेल रहा है। फीफा विश्व कप 2022 में एक और उलटफेर देखने को मिला।

FIFA World Cup Qatar 2022: फीफा विश्व कप 2022 में एक और उलटफेर देखने को मिला। चार बार की चैम्पियन जर्मनी को जापान ने 2-1 से हराया। रूस में 2018 विश्व कप में 2014 की यह चैम्पियन टीम पहले दौर से ही बाहर हो गयी थी। इससे पहले सउदी अरब ने अर्जेंटीना को मात दी थी।

फीफा रैंकिंग में जर्मनी 11वें और जापान 24वें नंबर पर है। यह जर्मनी का 110वां विश्व कप मैच था। टीम के प्रशंसक खराब प्रदर्शन के साथ कतर के मानवाधिकार रिकॉर्ड के कारण टूर्नामेंट का बहिष्कार कर रहे है। जापान सातवीं बार विश्व कप में खेल रहा है।

