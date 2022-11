FIFA World Cup Qatar 2022: बेल ने 82वें मिनट में पेनल्टी किक से किया 41वां गोल गोल, 1958 के बाद अपना पहला विश्व कप मैच खेल वेल्स ने अमेरिका से 1-1 से ड्रा खेला

Highlights अमेरिकी टीम इस ड्रा से काफी निराश हो गयी। ग्रुप की दो शीर्ष टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। ग्रुप बी में अमेरिका की टीम अब शुक्रवार को इंग्लैंड से भिड़ेगी।

FIFA World Cup Qatar 2022: अमेरिका की युवा टीम फीफा विश्व कप में वापसी में जीत के करीब पहुंच गयी थी लेकिन गेरेथ बेल के गोल की मदद से वेल्स ने मैच में 1-1 से ड्रा खेला। बेल ने सोमवार की रात हुए इस फुटबॉल मैच में 82वें मिनट में पेनल्टी किक से गोल कर अपनी टीम को अंक बांटने में सहायता की।

अमेरिकी टीम इस ड्रा से काफी निराश हो गयी जिससे उसका नॉकआउट चरण की राह और अधिक अनिश्चित हो गयी है। मिडफील्डर ब्रेंडन आरोनसन ने कहा, ‘‘आपको लग रहा था कि मैच आपके हाथों में हैं और आप मैच जीतने जा रहे हो। यह आपके मुंह पर करारा तमाचे की तरह है। ’’

This team never gives up! Great fight from the boys! We look forward to Friday! ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #FIFAWorldCuppic.twitter.com/1tUJXiqqdX