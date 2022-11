फीफा वर्ल्ड कप: जर्मनी के खिलाड़ियों ने फोटो सेशन में क्यों अपने मुंह पर रखा हाथ? जानिए, वन लव आर्मबैंड विवाद की क्या है पूरी कहानी

Highlights जापान के खिलाफ मैच से पहले जर्मनी के खिलाड़ियों ने फोटो सेशन के दौरान अपने मुंह को हाथ से ढका। कतर में 'वन लव आर्मबैंड' पहनने पर फीफा की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ जर्मनी के खिलाड़ियों ने जताया विरोध। फीफा ने ‘वन लव’ आर्मबैंड पहनने पर खिलाड़ियों को दंडित करने की चेतावनी जारी की थी।

दोहा: कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप-2022 के ग्रुप-ई में अपने पहले ही मैच में चार बार की चैम्पियन टीम जर्मनी को बुधवार को जापान से 1-2 से चौंकाने वाली हाल मिली। इस मैच के शुरू होने से पहले एक विवाद भी सामने आया जब जर्मनी के खिलाड़ियों ने फोटो सेशन के दौरान अपने हाथ से मुंह ढक लिए। माना जा रहा है कि यह कतर में भेदभाव का विरोध करने के लिए 'वनलव' आर्मबैंड (बांह पर पट्टी बांधना) पहनने की योजना पर फीफा के कड़े रुख के विरोध का तरीका है।

दरअसल, जापान के खिलाफ बुधवार के मैच से पहले टीम पारंपरिक तरीके से खड़ी हुई लेकिन सभी 11 खिलाड़ियों ने अपने दाहिने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। यह जर्मनी सहित सात यूरोपीय संघों को फीफा की चेतावनी पर प्रतिक्रिया थी। फीफा ने कहा था कि समावेश और विविधता के प्रतीक के रूप में रंगीन ‘वन लव’ आर्मबैंड पहनने पर खिलाड़ियों को दंडित किया जाएगा। इन सात टीम के कप्तानों ने आर्मबैंड पहनने की योजना बनाई थी।

कतर अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड और समलैंगिकता को अपराध बताने वाले कानूनों के कारण समीक्षा के दायरे में रहा है। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने सोमवार को उस समय चेतावनी जारी की जबकि कुछ घंटों बाद इन सात में से पहली टीम के कप्तान को आर्मबैंड पहनकर उतरना था। फीफा ने कहा कि खिलाड़ियों को तुरंत पीला कार्ड दिखाया जाएगा। फीफा के फैसले की आलोचना करने वालों में जर्मनी के कोच हेंसी फ्लिक और फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बर्न्ड न्यूएनडॉर्फ भी शामिल थे।

इन सबके बीच मैच देखने कतर पहुंची जर्मनी की एक मंत्री नैंसी फाएजर भी फीफा की चेतावनी का विरोध करती नजर आईं। दरअसल, वह 'वन लव आर्मबैंड' पहनकर मैच देखने पहुंचीं थी। दिलचस्प ये भी रहा कि फाएजर फीफा प्रमुख जियानी इंफैंटिनो के बगल में ही आर्मबैंड पहनकर बैठी नजर आईं। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

