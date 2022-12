FIFA World Cup 2022: पांच विश्व कप खिताब के साथ ब्राजील नंबर एक, दुनिया के 8 देशों ने ट्रॉफी पर किया कब्जा, यहां देखें 1930 -2022 तक टीमों की सूची...

Highlights आखिरी बार 2002 में ब्राजील ने जापान और दक्षिण कोरिया में विश्व कप जीता था। अर्जेंटीना ने इससे पहले 1978 और 1986 में खिताब जीता था। पिछले साल कोपा अमेरिका जीतने वाली अर्जेंटीना ने लगातार दूसरा बड़ा खिताब जीता है।

FIFA World Cup 2022 Final: अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फुटबॉल विश्व कप का अपना तीसरा खिताब जीत लिया है। लियोनेल मेसी का अधूरा सपना आखिरकार पूरा हुआ। अपने करियर का आखिरी तिलिस्म तोड़ने में कामयाब रहे इस महानायक के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद विश्व चैम्पियन बना।

मेसी के दो गोल और शूटआउट में तीसरे गोल की मदद से अर्जेंटीना ने काइलियान एमबाप्पे की हैट्रिक के बावजूद फ्रांस को हरा दिया। एमबाप्पे विश्व कप में 56 साल में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने लेकिन खिताब बचा नहीं सके। वहीं अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे मेस्सी की उपलब्धियों पर इस खिताब ने महानता की मुहर लगा दी।

1ः ब्राजील, पांच बार (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

2ः जर्मनी चार बार (1954, 1974, 1990, 2014)

3ः इटली चार बार (1934, 1938, 1982, 2006)

4ः अर्जेंटीना तीन बार (1978, 1986, 2022)

5ः फ्रांस दो बार (1998, 2018)

6ः उरुग्वे दो बार (1930, 1950)

7ः इंग्लैंड एक बार (1966)

8ः स्पेन एक बार (2010)।

1930_उरुग्वे

1934_इटली

1938_इटली

1950_उरुग्वे

1954_पश्चिम जर्मनी

1958_ब्राजील

1962_ब्राजील

1966_इंग्लैंड

1970_ब्राजील

1974_पश्चिम जर्मनी

1978_अर्जेंटीना

1982_इटली

1986_अर्जेंटीना

1990_पश्चिम जर्मनी

1994_ब्राजील

1998_फ्रांस

2002_ब्राजील

2006_इटली

2010_स्पेन

2014_जर्मनी

2018_फ्रांस

2022_अर्जेंटीना।

16_मिरोस्लाव क्लोस, जर्मनी (2002-14)

15_रोनाल्डो, ब्राजील (1994-2006)

14_गर्ड मुलर, पश्चिम जर्मनी (1970-74)

13_जस्ट फॉनटेन, फ्रांस (1958)

13_लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना (2006-22)

12_पेले, ब्राजील (1958-70)

12_काइलियान एम्बाप्पे, फ़्रांस (2018-22)

11_सैंडोर कॉक्सिस, हंगरी (1954)

11_जुर्गन क्लिंसमैन, पश्चिम जर्मनी/जर्मनी (1990-98)।

1. लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना (2006-22) - 26 मैच

2. लोथर मथाउस, जर्मनी (1982-98) - 25 मैच

3. मिरोस्लाव क्लोज़, जर्मनी (2002-14) - 24 मैच

4. पाओलो मालदिनी, इटली (1990-2002) - 23 मैच

5. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल (2006-22)- 22 मैच

6. उवे सीलर, पश्चिम जर्मनी (1958-70) - 21 मैच

7. व्लादिस्लाव जमुदा, पोलैंड (1974-86)- 21 मैच

8. डिएगो माराडोना, अर्जेंटीना (1982-94)- 21 मैच।

