FIFA U-20 World Cup 2023: जाम्बिया ने किया उलटफेर, फ्रांस को 2-1 से हराकर राह की मुश्किल, खिताब का प्रबल दावेदार इंग्लैंड ने उरुग्वे को 3-2 से हराया

Highlights ग्रुप एफ में जाम्बिया के छह अंक है और वह अंतिम 16 में पहुंच जायेगा। दो हार के बाद फ्रांस को होंडुरास के खिलाफ अगला मैच हर हालत में जीतना होगा। दक्षिण कोरिया ने होंडुरास से ड्रॉ खेला था और अब उसका सामना जाम्बिया से होगा।

FIFA U-20 World Cup 2023: उरुग्वे को 3-2 से हराकर खिताब का प्रबल दावेदार इंग्लैंड अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। वहीं फ्रांस को जाम्बिया ने 2-1 से हराकर उसकी राह मुश्किल कर दी है। दक्षिण अफ्रीका और होंडुरास के बीच मैच 2 .2 से ड्रॉ रहा।

The Gambia and England claim the points! ✅#U20WC