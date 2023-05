FIFA U-20 World Cup 2023: होंडुरास पर 3-1 से जीत के बावजूद फ्रांस अंडर-20 विश्व कप से बाहर, ग्रुप एफ से गांबिया और दक्षिण कोरिया ने किया क्वालीफाई, जानें अंतिम 16 लाइनअप

Highlights फ्रांस को तीसरे स्थान पर रहने वाली चार सर्वश्रेष्ठ टीमों में जगह बनाने के लिए एक और गोल की दरकार थी। बेहतर गोल अंतर के कारण अंतिम 16 में पहुंच जाता और ट्यूनीशिया बाहर हो जाता। ग्रुप एफ में गांबिया और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया मैच गोल रहित छूटा।

FIFA U-20 World Cup 2023: फ्रांस ग्रुप चरण के अपने अंतिम मैच में होंडुरास पर 3-1 से जीत दर्ज करने के बावजूद अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता से बाहर हो गया।

फ्रांस ग्रुप एफ में अपने पहले दोनों मैच हार गया था जिसके कारण वह नॉकआउट चरण में जगह नहीं बना पाया। इस ग्रुप से गांबिया और दक्षिण कोरिया आगे बढ़ने में सफल रहे। फ्रांस को तीसरे स्थान पर रहने वाली चार सर्वश्रेष्ठ टीमों में जगह बनाने के लिए एक और गोल की दरकार थी।

इससे वह बेहतर गोल अंतर के कारण अंतिम 16 में पहुंच जाता और ट्यूनीशिया बाहर हो जाता। ग्रुप एफ में गांबिया और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया मैच गोल रहित छूटा। अफ्रीकी टीम गांबिया अगले दौर में उरूग्वे का सामना करेगी जबकि एशियाई टीम दक्षिण कोरिया का सामना इक्वाडोर से होगा।

इस बीच ग्रुप ई में इंग्लैंड ने इराक के खिलाफ गोल रहित ड्रा खेलकर शीर्ष स्थान हासिल किया। उरुग्वे ने ट्यूनीशिया को 1-0 से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। फ्रांस के लचर प्रदर्शन के कारण ट्यूनीशिया अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहा जहां उसका सामना ब्राजील से होगा। इंग्लैंड अंतिम 16 में बुधवार को इटली का सामना करेगा।

