FIFA U-20 World Cup: 30000 दर्शकों के सामने नाइजीरिया ने तोड़ दिया मेजबान अर्जेंटीना का सपना, क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के सामने इजराइल, कोलंबिया की टीम इटली से भिड़ेगी 

Highlights इटली ने पेनल्टी किक पर अंतिम लम्हों में दागे गोल की मदद से इंग्लैंड को 2-1 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। ब्राजील ने ट्यूनीशिया को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कोलंबिया भी चार मिनट में दागे तीन गोल की बदौलत स्लोवाकिया को 5-1 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाने में सफल रहा।

FIFA U-20 World Cup 2023: इटली, नाइजीरिया, कोलंबिया और ब्राजील ने अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मेजबान अर्जेन्टीना को सेन जुआन में बुधवार को लगभग 30 हजार दर्शकों के सामने नाइजीरिया के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा जिससे टूर्नामेंट में टीम का अभियान थम गया।

Nigeria and Italy are through! 👊#U20WC