Europa League 2023: सेबिजर ने 14वें-21वें मिनट में गोल करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को किया मजबूत, मलासिया ने 84वें मिनट में आत्मघाती गोल कर गणित बिगाड़ा

Highlights टाइरेल मलासिया ने 84वें मिनट में आत्मघाती गोल कर दिया। फेयेनोर्ड ने यूरोपा लीग के पहले चरण के क्वार्टर फाइनल मैच में रोमा को 1-0 से हराया। स्पोर्टिंग लिस्बन को 1-0 से पराजित किया।

Europa League 2023: मार्सेल सेबिजर के पहले हाफ में किए गए दो गोल की मदद से मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने की तरफ मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा था लेकिन अंतिम क्षणों की चूक के कारण उसे सेविला से क्वार्टर फाइनल के पहले चरण का मैच 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा।

We're level at the end of the first leg.#MUFC || #UEL