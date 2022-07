CWG 2022: राष्ट्रमंडल खेल में नीरज चोपड़ा की जगह ये खिलाड़ी होंगी ध्वजवाहक, भारतीय ओलंपिक संघ ने किया ऐलान

Highlights एथलेटिक्स में पदक की संभावनाओं को करारा झटका लगा। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने बड़ी घोषणा कर दी।

CWG 2022: भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने बड़ी घोषणा कर दी। भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के हटने के बाद दो बार की ओलंपिक पदक विजेता शटलर पीवी सिंधु बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया की ध्वजवाहक होंगी।

भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में घोषित करते हुए खुशी हो रही है। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप के दौरान जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से हट गए, जिससे एथलेटिक्स में पदक की संभावनाओं को करारा झटका लगा।

The Indian Olympic Association (IOA) is delighted to announce shuttler PV Sindhu, a two-time Olympic medallist, as the Flagbearer of Team India at the Opening Ceremony of the Birmingham 2022 Commonwealth Games: IOA



