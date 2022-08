CWG 2022: रवि दहिया का दांव, कुश्ती में विपक्षी खिलाड़ी को 10-0 से मात देकर स्वर्ण पदक जीता, भारत के लिए 32वां मेडल

Highlights नाइजीरिया के एबिकेवेनिमो वेल्सन को हराया। कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में 10-0 की जीत के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है।

CWG 2022: टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में 10-0 की जीत के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। दहिया ने नाइजीरिया के एबिकेवेनिमो वेल्सन को हराया। न्यूजीलैंड के सूरज सिंह और पाकिस्तान के असद अली को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया था।

भारत के लिए 32वां मेडल है। भारत की पूजा गहलोत ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती स्पर्धा में तीन स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले जबकि अंशु मलिक को पदार्पण करते हुए रजत पदक मिला। दिव्या ककरान तथा मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक हासिल किये।

Olympic silver medallist Ravi Kumar Dahiya bags a gold medal in 57 Kg weight category in wrestling with a 10-0 victory in #CommonwealthGames2022pic.twitter.com/RXSLzWGN4R