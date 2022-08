CWG 2022: मुक्केबाज अमित पंघाल और नीतू गंघास फाइनल में, दो पदक पक्के, जानें किससे टक्कर

Highlights सात अगस्त को फाइनल में पंघाल का सामना इंग्लैंड के मैकडोनल्ड कियारन से होगा। पुरुषों की 51 किग्रा फ्लाईवेट मुक्केबाजी के फाइनल में प्रवेश किया। नीतू गंघास महिला मुक्केबाजी में 48 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुंची हैं।

CWG 2022: भारत के मुक्केबाज अमित पंघाल ने 5-0 के स्कोर के साथ पुरुषों की 51 किग्रा फ्लाईवेट मुक्केबाजी के फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाज नीतू गंघास महिला मुक्केबाजी में 48 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुंची हैं। सात अगस्त को फाइनल में पंघाल का सामना इंग्लैंड के मैकडोनल्ड कियारन से होगा।

#CommonwealthGames2022 | India's Amit Panghal advanced to the finals of Men's 51kg flyweight boxing with a score of 5-1, against Zambia's Patrick Chinyemba pic.twitter.com/vrXbM6ZSpl — ANI (@ANI) August 6, 2022

सबसे पहले रिंग में उतरी नीतू ने सेमीफाइनल में कनाडा की प्रियंका ढिल्लों को आरएससी (रैफरी द्वारा मुकाबला रोकना) से पराजित कर अपना रजत पदक पक्का किया। अब वह फाइनल में मेजबान देश की रेश्जटान डेमी जेड के सामने होंगी। इसके बाद पंघाल ने सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे के पैट्रिक चिनयेम्बा को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से पराजित किया।

#CommonwealthGames2022 | India's boxer Nitu Ghangas advances to the finals of 48 kg category in Women's Boxing pic.twitter.com/YAfZPW0rWF — ANI (@ANI) August 6, 2022

Web Title: CWG 2022 boxer Amit Panghal Nitu Ghangas finals Men's 51 kg-Women 48 kg boxing wrestlers Vinesh Phogat Pooja Gehlot winning start