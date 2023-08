Cristiano Ronaldo: रोनाल्डो ने करियर की 63वीं हैट्रिक बनाई, अल-नासर ने अल फतेह को 5-0 से हराया, देखें वीडियो

Highlights पुर्तगाली लीजेंड ने अल-नासर की अल-फतेह पर शानदार जीत में अपनी हैट्रिक बनाई। मैच के बाद रोनाल्डो हैट्रिक बॉल अपने साथ ले गए। सबसे ज्यादा हैट्रिक बनाने के मामले में रोनाल्डो दूसरे स्थान पर हैं।

Cristiano Ronaldo: खेलों की दुनिया में थोड़ा सा भी दखल रखने वाले लोग पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से वाकिफ होंगे। महानता का शब्द उनके कद के सामने छोटा पड़ जाता है। रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

पुर्तगाली लीजेंड ने अल-नासर की अल-फतेह पर शानदार जीत में अपनी हैट्रिक बनाई। रोनाल्डो की करियर की 63वीं हैट्रिक और सादियो माने के दो गोल की मदद से अल-नासर ने शुक्रवार को अल फतेह पर 5-0 से आसान जीत दर्ज की। गौरतलब है कि मैच के बाद रोनाल्डो हैट्रिक बॉल अपने साथ ले गए।

फुटबॉल के इतिहास में किसी खिलाड़ी द्वारा करियर में सबसे ज्यादा हैट्रिक बनाने के मामले में रोनाल्डो दूसरे स्थान पर हैं। वह केवल दिग्गज पेले से पीछे हैं, जिनके नाम 92 हैट्रिक हैं। 2016 यूरो कप चैंपियन खिलाड़ियों में अग्रणी गोल-स्कोरर है और उसके फुटबॉल प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेस्सी 57 हैट्रिक के साथ उसके पीछे खड़े हैं।

यह अल-अलामी (अल नासर) की सीज़न की पहली जीत थी, क्योंकि इससे पहले उन्हें दो हार का सामना करना पड़ा था। वे 2023 में 18-टीम ग्रुप चरण में 10वें स्थान पर हैं। रोनाल्डो के क्लब को अल एत्तिफ़ाक और अल तावौन के हाथों क्रमशः 1-2 और 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार, 29 अगस्त को अपने अगले ग्रुप गेम में उनका सामना अल शबाब से होगा।

पांच बार बलोन डिओर जीत चुके रोनाल्डो अब तक रियाल मैड्रिड, युवेंटस और मैनचेस्टर युनाइटेड के लिये खेल चुके हैं। उन्होंने अल नासर क्लब के साथ विश्व कप के बाद जून 2025 तक का करार किया। विश्व कप में रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से हार गई थी। उन्हें नॉकआउट चरण के मैच में बेंच पर भी बैठना पड़ा।

🎬 || The leader, Cristiano Ronaldo:



" As I said last season, Saudi League will improve and will be one of the best leagues in the world.



I'm happy here, and I'd like to thank Saudi Arabia for having me, and make me feel so happy" pic.twitter.com/PzNU7Uyi4e