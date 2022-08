CWG 2022: पीवी सिंधु का धमाल, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता अपना पहला गोल्ड मेडल, फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को हराया

Highlights पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को 21-15, 21-13 से हराया। सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार अपना गोल्ड मेडल जीता है, पिछली बार सिल्वर पर किया था कब्जा।

बर्मिंघम: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में यह पहली बार है जब सिंधु ने खेल के एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की झोली में यह 19वां स्वर्ण पदक है।

सिंधु ने पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं, 2014 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। सिंधु ने बहरहाल सोमवार को फाइनल में मिशेल ली को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हराया।

SINDHU WINS 🥇!



A grand show from @Pvsindhu1 to defeat M. Li (🇨🇦) in straight games to give 🇮🇳 the first GOLD in 🏸 at #CommonwealthGames2022.



Final score: 21-15, 21-13.