Commonwealth Games CWG: सुशीला देवी लिकाबम ने किया कमाल, जूडो में रजत पदक जीता

Highlights भारत का 8वां पदक है। महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता।

Commonwealth Games CWG: भारत की सुशीला देवी लिकाबम ने राष्ट्रमंडल खेलों की जूडो स्पर्धा के महिला 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। उन्हें फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की मिशेला वाइटबूइ ने हराया। भारत का 8वां पदक जीता।

सुशीला को फाइनल में बेहद करीबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की मिशेला वाइटबूइ ने 4.25 मिनट में हराया। चार मिनट के नियमित समय में दोनों जूडो खिलाड़ियों कोई अंक नहीं बना पाए थे। वाइटबूट ने इसके बाद गोल्डन अंक जुटा कर मुकाबला जीत लिया। सुशीला ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2014 में भी रजत पदक जीता था।

Indian judoka L Sushila Devi wins silver medal in women's 48kg final at Commonwealth Games

सुशीला ने इससे पहले सेमीफाइनल में मॉरीशस की प्रिसिला मोरांड को इप्पोन को शिकस्त देकर अपना पदक पक्का किया था। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मालावी की हैरियट बोनफेस को हराया था। पुरुषों के 60 किलो रेपेशाज में विजय कुमार यादव ने स्कॉटलैंड के डिनलान मुनरो को हराकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बना ली। यादव को क्वार्टर फाइनल में आस्ट्रेलिया के जोशुआ काज ने मात दी थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो महिला 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतने पर सुशीला देवी लिकाबम को बधाई दी। भारतीय जुडोका विजय कुमार यादव ने साइप्रस के पेट्रोस क्रिस्टोडौलाइड्स के खिलाफ अपनी जीत के साथ कांस्य पदक जीता।

#CommonwealthGames2022 | Indian Judoka Vijay Kumar wins bronze after defeating Petros Christodoulides of Cyprus in men's 60 kg event

दक्षिण अफ्रीका के जुडोका ने सुशीला देवी के सोलडर को मैट पर रखकर एक अंक जीतकर स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला लॉन बाउल टीम ने महिला चौकों के फाइनल में प्रवेश करके इतिहास रच दिया, जबकि अजय सिंह पुरुषों के 81 किग्रा भारोत्तोलन में पोडियम से चूक गए।

Union Home Minister Amit Shah congratulates Shushila Devi for winning the Silver medal in Judo Women’s 48KG category at the Common Wealth Games pic.twitter.com/MvHmcM9JKK