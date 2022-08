Commonwealth Games 2022: जरीन, पंघाल और गंघास ने जीते स्वर्ण, तीनों खिलाड़ियों ने फाइनल में 5-0 से जीत दर्ज की, यहां देखें आंकड़े

Highlights सुपर संडे के साथ गोल्डन हैट्रिक पूरी की। तीनों खिलाड़ियों ने गोल्ड के साथ विपक्षी खिलाड़ियों को 5-0 से हराया। नीतू गंघास ने पदार्पण में ही दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले।

Commonwealth Games 2022: मौजूदा विश्व चैम्पियन निकहत जरीन, स्टार मुक्केबाज अमित पंघाल और नीतू गंघास ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। तीनों खिलाड़ियों ने गोल्ड के साथ विपक्षी खिलाड़ियों को 5-0 से हराया। सुपर संडे के साथ गोल्डन हैट्रिक पूरी की।

शानदार फॉर्म में चल रही 26 साल की निकहत ने लाइट फ्लाईवेट (48-50 किग्रा) स्पर्धा में उत्तरी आयरलैंड की कार्ले मैकनॉल पर एकतरफा फाइनल में 5-0 से जीत दर्ज की। पंघाल ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में मिली हार का बदला चुकता करते हुए पुरुष फ्लाईवेट वर्ग में जबकि नीतू गंघास ने पदार्पण में ही दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले।

पंघाल (48-51 किग्रा) को चार साल पहले गोल्ड कोस्ट में इंग्लैंड के ही एक प्रतिद्वंद्वी से इसी चरण में हार मिली थी लेकिन इस बार 26 साल के मुक्केबाज ने अपनी आक्रामकता के बूते घरेलू प्रबल दावेदार मैकडोनल्ड कियारान को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

रिंग में उतरी नीतू ने महिलाओं के मिनिममवेट (45-48 किग्रा) वर्ग के फाइनल में विश्व चैम्पियनशिप 2019 की कांस्य पदक विजेता रेस्जटान डेमी जेड को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से पराजित किया। राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण में ही नीतू ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया और फाइनल में भी वह इसी अंदाज में खेली जैसे पिछले मुकाबलों में खेली थीं।

Birmingham, UK | I am very happy, my country's flag is waving at the top, it fills me with pride. I knew I wanted to keep my opponent in control in each round. Would dedicate the medal to my country, my coaches & my family: Boxer Nitu Ganghas on winning gold in CWG22 pic.twitter.com/U4TV9aT5bH

मेजबान देश की प्रबल दावेदार के खिलाफ मुकाबले का माहौल 21 साल की भारतीय मुक्केबाज को भयभीत कर सकता था लेकिन वह इससे परेशान नहीं हुईं। नीतू अपनी प्रतिद्वंद्वी से थोड़ी लंबी थीं जिसका उन्हें फायदा मिला, उन्होंने विपक्षी के मुक्कों से बचने के लिये पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया।

Birmingham, UK | I was getting goosebumps as National Anthem played, I would like to feel like this again, would do anything for it. I would try my best to win a gold for the country in Olympics too: Boxer Amit Panghal who won Gold in the 48-51kg weight category in CWG22 pic.twitter.com/5juFAe63B7