Commonwealth 2022: 109 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 355 Kg उठाकर लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में जीता कांस्य पदक 

Highlights स्नैच (163 किग्रा), क्लीन एंड जर्क (192 किग्रा) उठाया। अमृतसर के 24 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लवप्रीत ने प्रतियोगिता में लगातार छह सफल प्रयास किए।

Commonwealth Games 2022: भारत के लवप्रीत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में पुरुषों की 109 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 355 किलोग्राम उठाकर रिकॉर्ड कायम किया।

उन्होंने स्नैच (163 किग्रा), क्लीन एंड जर्क (192 किग्रा) उठाया। अमृतसर के 24 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लवप्रीत ने प्रतियोगिता में लगातार छह सफल प्रयास किए, जिसकी शुरुआत 157 किग्रा से हुई, उसके बाद 161 किग्रा और स्नैच में 163 किग्रा।

Lovepreet Singh wins bronze in the men's 109kg weightlifting competition at Birmingham. He sets an NR in the snatch (163kg), clean and jerk (192kg) and total (355kg). The 24-year-old from Amritsar has saved the best performance of his career for when he needed it. pic.twitter.com/QjfpjOSyT7