Commonwealth Games 2022: पुरुष हॉकी टीम और राष्ट्रमंडल स्वर्ण के बीच ऑस्ट्रेलिया दीवार, भारत को 7-0 से हराया, रजत पदक से संतोष

Highlights 2010 और 2014 में भारत ने रजत पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से टीम इंडिया को मात दे दी। महिला टीम को कांस्य पदक मिला था।

Commonwealth Games 2022: ऑस्ट्रेलिया ने फिर से टीम इंडिया को मात दे दी। भारतीय टीम को राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष हॉकी स्पर्धा के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 0-7 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। महिला टीम को कांस्य पदक मिला था।

दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 की कड़वीं यादें हॉकी प्रेमियों के जेहन में फिर ताजा हो गई जब फाइनल में आस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 8 . 0 से हराया था। भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में छह में से एक भी बार स्वर्ण नहीं जीता है। फिर से टीम ने फैंस का दिल तोड़ दिया।

इन खेलों में 1998 में हॉकी को शामिल किया गया, जिसके बाद से 2010 और 2014 में भारत ने रजत पदक जीते हैं। दूसरी ओर आस्ट्रेलिया ने सभी स्वर्ण अपने नाम किये हैं। लीग चरण में अपराजेय और पूल में शीर्ष रहने वाली भारतीय टीम बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिखी। फॉरवर्ड पंक्ति में तालमेल नहीं था और डिफेंस को ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। कप्तान मनप्रीत सिंह को कंधे में लगी चोट ने भारत का प्रदर्शन बुरी तरह प्रभावित किया।

आस्ट्रेलिया के लिये ब्लैक गोवर्स, नाथन एफराम्स, जैकब एंडरसन, टॉम विकहैम और फिन ओजिलवी ने गोल दागे। राष्ट्रमंडल खेलों में 1998 में हॉकी को शामिल किये जाने के बाद से सभी सात स्वर्ण आस्ट्रेलिया ने जीते हैं। भारत ने 2010 में दिल्ली और 2014 में ग्लास्गो में रजत पदक ही जीता था।

Congratulations to the Indian Men’s hockey team for winning a silver at the CWG’22. They had a good run throughout the tournament and gave us some amazing moments. My best wishes to the team for future endeavours and I pray for a speedy recovery of skipper @manpreetpawar07.#CWG22pic.twitter.com/of6I7OnMoh