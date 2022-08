Commonwealth Games 2022: राष्ट्रमंडल खेल में 22 स्वर्ण सहित 61 पदक, हॉकी में रजत के साथ अभियान खत्म, यहां देखें टॉप टेन देश की स्थिति

Highlights 2010 में दिल्ली में अपने घरेलू खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जहां उसने 101 पदक जीते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी खिलाड़ी को बधाई दी। पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना की।

Commonwealth Games 2022: भारत ने सोमवार को बर्मिंघम में अपना राष्ट्रमंडल खेल 2022 अभियान 61 पदकों के साथ पूरा किया। राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व तोड़ने का भारत का सपना अधूरा ही रहा और रजत पदक के साथ भारतीय टीम ने अभियान समाप्त किया।

2002, मैनचेस्टर - 30

2006, मेलबर्न - 22

2010, नई दिल्ली - 38

2018, गोल्ड कोस्ट - 26

2022, बर्मिंघम - 22 स्वर्ण...

भारत ने 61 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में अपना CWG 2022 समाप्त किया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। 2010 में दिल्ली में अपने घरेलू खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जहां उसने 101 पदक जीते थे।

2010, नई दिल्ली - 101 पदक

2014, ग्लासगो - 64 पदक

2018, गोल्ड कोस्ट - 66 पदक

2022, बर्मिंघम - 61 पदक।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी खिलाड़ी को बधाई दी। पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना करते हुए बधाई दी। इन खेलों के आखिरी दिन भारत के लिए बैडमिंटन महिला एकल में पीवी सिंधु, पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग सेन ने स्वर्ण जीता। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल ने स्वर्ण जबकि जी साथियान ने कांस्य जीता तो वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

From the very beginning, I was feeling that I can do well & didn't put too much pressure on myself. India's national anthem being played after PV Sindhu's win motivated me a lot. It was a proud moment when the same happened after my victory: Lakshya Sen on winning Gold in #CWG22pic.twitter.com/hOHNEP0nNk