Champions League 2023: रीयाल मैड्रिड को मैनचेस्टर सिटी ने 4-0 से हराया, 10 जून को इंटर मिलान से फाइनल में भिड़ंत, इंग्लिश प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग और एफए कप खिताब जीतने के करीब 

Champions League 2023: बर्नार्डो सिल्वा के दो गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने रीयाल मैड्रिड को 4-0 से करारी शिकस्त देकर चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। इन दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल का पहला चरण 1-1 से बराबरी पर छूटा था और ऐसे में दूसरा चरण निर्णायक बन गया था जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक मैनचेस्टर सिटी का दबदबा रहा।

रीयाल मैड्रिड ने बेहद खराब खेल दिखाया और अगर गोलकीपर थिबॉट कौरटोइस ने कुछ अच्छे बचाव नहीं किए होते तो 14 बार का चैंपियन इससे भी बड़े अंतर से हार सकता था। सिटी की तरफ से सिल्वा ने अपने दोनों गोल पहले हाफ में किए जबकि एडर मिलिटाओ ने दूसरे हाफ के शुरू में आत्मघाती गोल किया।

जूलियन अल्वारेज ने इंजरी टाइम में चौथा गोल करके सिटी को सेमीफाइनल में ओवरऑल 5-1 से जीत दिलाई। इस जीत से सिटी तीन प्रमुख प्रतियोगिताओं इंग्लिश प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग और एफए कप के खिताब जीतने के करीब पहुंच गया है। चैंपियंस लीग के फाइनल में उसका सामना 10 जून को इस्तांबुल में इंटर मिलान से होगा।

