Paris Olympics 2024: पदक जीतने से पहले ही लक्ष्य ने रच दिया इतिहास, बैडमिंटन पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने

Highlights लक्ष्य सेन अब अपने पहले ओलंपिक में पदक पक्का करने से एक जीत दूर हैं लक्ष्य ने पेरिस खेलों में ताइवान के 12वें वरीय चोउ टिएन चेन को हराकर सनसनीखेज जीत हासिल की उन्होंने चोउ टिएन चेन को एक घंटे 15 मिनट में 19-21, 21-15, 21-12 से हराया

Paris Olympics 2024: भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से पहले ही इतिहास रच दिया है। 22 वर्षीय शटलर खेल के इस महाकुंभ में बैडमिंटन पुरुष एकल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। लक्ष्य ने पेरिस खेलों में ताइवान के 12वें वरीय चोउ टिएन चेन को हराकर सनसनीखेज जीत हासिल की, जिससे फ्रांस की राजधानी में खचाखच भरे बैडमिंटन मैदान में भारतीय दर्शक काफी खुश हुए।

लक्ष्य सेन अब अपने पहले ओलंपिक में पदक पक्का करने से एक जीत दूर हैं। अल्मोड़ा के शटलर भारतीय बैडमिंटन की उम्मीदों को लेकर चल रहे हैं क्योंकि वे पेरिस खेलों में मैदान में बचे हुए एकमात्र शटलर हैं। स्वर्ण पदक के दावेदार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी गुरुवार को पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में हार गए जबकि दो बार की पदक विजेता पीवी सिंधु को महिला एकल राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गईं।

लक्ष्य सेन ने शानदार बैडमिंटन का प्रदर्शन करते हुए पहले गेम की हार से उबरते हुए चोउ टिएन चेन को एक घंटे 15 मिनट में 19-21, 21-15, 21-12 से हराया। उन्होंने 12वीं वरीयता प्राप्त चोउ के खिलाफ़ एक गैर-वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में मुश्किलों का सामना किया, जो असामान्य रूप से आक्रामक थे।

राउंड ऑफ़ 16 में अपने हमवतन एचएस प्रणय पर सीधे गेम में जीत ने लक्ष्य की मदद की क्योंकि 75 मिनट के मुक़ाबले में लक्ष्य पूरे समय तरोताज़ा रहे और एक यादगार जीत हासिल करने के लिए अपने धैर्य का इस्तेमाल किया। लक्ष्य ने ताइवान के शटलर के खिलाफ़ पाँच मुकाबलों में सिर्फ़ दूसरी जीत हासिल की, जो वीरतापूर्ण प्रदर्शन के बाद निराश थे।

HISTORY SCRIPTED 🥹🇮🇳



1️⃣st ever Indian Men’s Singles shuttler to reach #Olympics semifinal 😍



Proud of you Lakshya, keep it up!



