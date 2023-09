Asian Games 2023: पीएम मोदी ने 10 मीटर पिस्टल महिला टीम को दी बधाई, कहा- "आपकी कामयाबी देश के युवाओं को प्रेरित करेगी"

Highlights 10 मीटर पिस्टल महिला टीम के फाइनल में जीती तीनों बेटियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी उन्होंने एक्स पर तीनों के सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तीनों बेटियों ने टीम में खेलते हुए कुल स्कोर 1731 प्वाइंट्स झटके

नई दिल्ली: 19वें एशियन गेम्स में 10 मीटर पिस्टल महिला टीम के फाइनल में जीती तीनों बेटियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दिया है। उन्होंने एक्स पर कहा, "आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं।"

Another medal in Shooting at the Asian Games!



Congratulations to Divya Thadigol, Esha Singh and Palak on winning a Silver Medal in the 10m Air Pistol Women's team event. Best wishes to them for their future endeavours. Their success will motivate several upcoming sportspersons. pic.twitter.com/clQrQMgbpE