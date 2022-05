Asia Cup 2022: दक्षिण कोरिया के खिलाफ 4-4 से ड्रॉ, खिताबी दौड़ से बाहर गत चैंपियन टीम इंडिया, फाइनल में मलेशिया के सामने कोरिया

Highlights बीरेंद्र लाकड़ा की अगुवाई वाली भारतीय टीम गोल अंतर के आधार पर तीसरे स्थान पर रही। कोरिया अब फाइनल में बुधवार को मलेशिया से भिड़ेगा। भारतीय टीम तीसरे और चौथे स्थान के मैच में जापान का सामना करेगी।

Asia Cup 2022: भारतीय की युवा हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ सुपर चार के मैच में प्रभावशाली और तेज गति वाली हॉकी खेली लेकिन मैच के 4-4 से ड्रॉ होने के कारण टीम मंगलवार को यहां खिताबी दौड़ से बाहर हो गयी।

दिन के शुरुआती मैच में मलेशिया ने जापान को 5-0 से शिकस्त दी जिसके बाद गत चैम्पियन भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी था। सुपर चार चरण में भारत, मलेशिया और कोरिया तीनों टीमों का अभियान पांच-पांच अंक पर समाप्त हुए लेकिन बीरेंद्र लाकड़ा की अगुवाई वाली भारतीय टीम गोल अंतर के आधार पर तीसरे स्थान पर रही।

Asia Cup 2022: India vs Korea match ends in a 4-4 draw in the Super 4-s stage



India fails to make it to the final of Asia Cup 2022