एशिया ओशिनिया पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अशोक मलिक ने 64 किग्रा वर्ग में जीता गोल्ड

Highlights दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में एशिया ओशिनिया पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है अशोक मलिक ने एशिया ओशिनिया पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है

दक्षिण कोरियाः अशोक मलिक ने दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में आयोजित एशिया ओशिनिया पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता लिया है। अशोक मलिक ने इस चैंपियनशिप में कुल 491 किलोग्राम (150, 168 और 173 किलोग्राम) भार उठाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

Ashok Malik wins gold in the 65kg category in the Asia Oceania Para Powerlifting Championship held in Pyeongtaek, South Korea, as he lifted a whopping total of 491 kgs (150, 168 & 173 kgs). pic.twitter.com/6nlpE7bSjx