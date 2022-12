फीफा वर्ल्ड कप: अर्जेंटीना के गोलकीपर ने 'गोल्डन ग्लव्स' ट्रॉफी लेकर की शर्मनाक हरकत! वीडियो वायरल

Highlights अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज की हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। मार्टिनेज ने गोल्डन ग्लव्स ट्रॉफी हासिल करने के बाद जाते हुए ऐसी हरकत की, जिसे लेकर वे विवादों में आ गए। शूटआउट तक गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की जीत में गोलकीपर मार्टिनेज ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी।

दोहा: फीफा वर्ल्ड कप-2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। 1986 के बाद पहली बार अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है। अर्जेंटीना के लिए यह खिताब इसलिए भी खास है क्योंकि माना जा रहा है कि लियोनेल मेसी का यह आखिरी वर्ल्ड कप था। शूटआउट तक गए इस मुकाबले में अर्जेंटीना की जीत में गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज की भी अहम भूमिका रही। हालांकि उनके साथ एक विवाद भी जुड़ गया।

अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज को टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए 'गोल्डन ग्लव्स' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि सम्मान पाने के बाद उन्होंने जो हरकत की, उसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। कई यूजर्स ने कहा कि मार्टिनेज ने ऐसे भद्दे इशारे कर ठीक नहीं किया।

कई यूजर्स का मानना है कि फीफा और कतर के कुछ सबसे बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में मार्टिनेज ने जो किया वो भले ही मजाकिया अंदाज में किया गया हो, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए था। देखें वीडियो

Emi Martìnez wins the golden glove.



And then does this with it. pic.twitter.com/Mt43auNBJX