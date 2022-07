44th Chess Olympiad: पहली बार भारत में शतरंज ओलंपियाड, चेन्नई में उद्घाटन, कुछ अलग अंदाज में दिखे पीएम मोदी, देखें वीडियो

Highlights पीएम मोदी ने शतरंज की बिसात की डिजाइन वाली बॉर्डर वाला पटका पहन रखा था। ओलंपियाड का आयोजन 10 अगस्त तक होगा। स्टेडियम की ओर जाते समय समर्थकों ने मोदी की कार पर समर्थकों ने फुल बरसाये।

चेन्नईः तमिलनाडु के चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 44वें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया।

पहली बार भारत में हो रहे शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन समारोह में यहां का नेहरू इंडोर स्टेडियम रोशनी से जगमगाया हुआ है और यहां की फिजा़ में इस खेल को लेकर जोश और जुनून को महसूस किया जा सकता है। शतरंज ओलंपियाड के 44 वें सत्र के आगाज से पहले चेन्नई के मुख्य इलाके को शानदार तरीके से सजाया गया है।

Tamil Nadu CM MK Stalin felicitates Prime Minister Narendra Modi at the opening ceremony of the 44th Chess Olympiad in Chennai pic.twitter.com/bjCkBO7XuI — ANI (@ANI) July 28, 2022

स्टेडियम के बाहर रंग-बिरंगे की आकर्षक रोशनी के साथ बड़े आकार का शतरंज बोर्ड और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों के झंडे लगे है। ओलंपियाड का आयोजन 10 अगस्त तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग के जरिये जब जवाहरलाल नेहरू की ओर बढ़ रहे थे तब रास्ते में संगीतकारों और ताल वादकों के प्रदर्शन के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

मोदी ने शतरंज की बिसात की डिजाइन वाली बॉर्डर वाला पटका पहन रखा था। भाजपा की तमिलनाडु इकाई की कला और संस्कृति शाखा ने मोदी के स्वागत के लिए संगीत और पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया। स्टेडियम की ओर जाते समय समर्थकों ने मोदी की कार पर समर्थकों ने फुल बरसाये।

#WATCH PM Narendra Modi arrives in Chennai, to declare open the 44th Chess Olympiad shortly



(Source: DD) pic.twitter.com/oBElmIxiey — ANI (@ANI) July 28, 2022

ट्विटर पर 'वणक्कम मोदी' ट्रेंड कर रहा है। उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में सैंड आर्टिस्ट (रेत शिल्पकार) सरवम पटेल ने प्राचीन मामल्लापुरम बंदरगाह मंदिर, शतरंज के खेल और मेजबान देश भारत से जुड़ी कलाकृति बनाकर अपने कौशल से लोगों का दिल जीत लिया।

स्टेडियम के मंच पर बड़े शतरंज के खेल में इस्तेमाल होने वाले ‘किंग, क्वीन, रूक, बिशप, नाइट और पॉन्स’ की बड़ी आकृतियों से सजाया गया है। इस मौके पर विशेष नृत्य-गीत ‘वणक्कम चेन्नई, वणक्कम शतरंज’ का प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर खेलों की मेजबानी करने वाले ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मामल्लापुरम में की रेत-मूर्तिकला के विषय पर एक ऑडियो विजुअल का प्रदर्शन हुआ।

Tamil Nadu | Indian contingent greets the gathering at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai as the opening ceremony of the #ChessOlympiad continues.



The Olympiad will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at 6pm.



(Source: Tamil Nadu DIPR) pic.twitter.com/mf4mqunG79 — ANI (@ANI) July 28, 2022

आर्केस्ट्रा की धुनों और तालियों की गड़गड़ाहट ने जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना और बारबाडोस सहित दर्जनों देशों की टीमों का स्टेडियम में स्वागत किया गया। इस मौके पर वाद्य यंत्रों से निकले ‘जय हो’ के धुन और ‘वंदे मातरम्’ के गायन में वहां मौजूद लोगों में जोश भर दिया।

#WATCH | Opening ceremony of the #ChessOlympiad in Chennai, Tamil Nadu. CM MK Stalin, Rajinikanth and others present here. Contingents of the participating nations greet the audience.



The Olympiad will be inaugurated by Prime Minister Modi at 6pm.



(Source: Tamil Nadu DIPR) pic.twitter.com/Bv7ClY4juw — ANI (@ANI) July 28, 2022

भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी आठ रूपों, कथक, ओडिसी, कुचुपुड़ी, कथककली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्त्रिया और भरतनाट्यम का प्रदर्शन किया गया। उद्घाटन के लिए एकत्र हुए लोगों ने चेन्नई के संगीतकार लिडियन नादस्वरम के संगीत समारोह का भी लुत्फ उठाया। इस मौके पर फिडे (शतरंज की वैश्विक संचालक) गान बजाया गया और प्रतिभागियों ने शपथ ली। शीर्ष अभिनेता रजनीकांत उन स्टार आमंत्रितों में शामिल थे जो उपस्थित थे।

Opening ceremony of the #ChessOlympiad in Chennai, Tamil Nadu. CM MK Stalin, Rajinikanth and others present here.



The Olympiad will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at 6pm. pic.twitter.com/KlOdE3PONj — ANI (@ANI) July 28, 2022

