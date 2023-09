Shivaji Wagh nakh: घर आ रहा ‘वाघनख’, सेनापति अफजल खान का वध करने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था इस्तेमाल, जानें इसके बारे में

Highlights भारत ब्रिटेन से कूटनीतिक तरीके से ला रहा है। सुधीर मुनगंटीवार एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए इस महीने के अंत में लंदन जाएंगे। मुनगंटीवार सहमति पत्र पर दस्तखत करने के लिए इस महीने ब्रिटेन जाएंगे।

Shivaji Wagh nakh: 'वाघनख' (बाघ के पंजे जैसा लोहे का हथियार) घर आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन् 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान का वध करने में इसका इस्तेमाल किया था। भारत ब्रिटेन से कूटनीतिक तरीके से ला रहा है।

A significant diplomatic victory!



The iconic 'Wagh Nakh' of Chhatrapati #Shivaji Maharaj, the weapon used to conquer Afzal Khan, is set to return from the #UK.#WaghNakhpic.twitter.com/DIvLERpWF4 — MyGovIndia (@mygovindia) September 8, 2023

1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किए गए बाघ के पंजे के आकार के खंजर को ब्रिटेन के अधिकारी वापस देने पर सहमत हो गए हैं। राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए इस महीने के अंत में लंदन जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 17वीं सदी के मराठा शासक छत्रपति की प्रसिद्ध ‘जगदंबा’ तलवार को भी लंदन के संग्रहालय से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वाघनख को वापस लाने के वास्ते मुनगंटीवार सहमति पत्र पर दस्तखत करने के लिए इस महीने ब्रिटेन जाएंगे। मुनगंटीवार ने कहा, ‘‘पहले चरण में हम वाघनख ला रहे हैं।

यह यहां नवंबर में लाए जाने की संभावना है और हम इसके लिए सहमति पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास इसे उस दिन लाना है जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की अंतड़ियां निकाल दी थीं।’’ इस वाघनख को दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी संग्रहालय में रखे जाने की संभावना है।

In another Diplomatic success for Modi Govt, The UK authorities have agreed to return the 'Wagh Nakh', a dagger shaped like tiger claws which was used by Chhatrapati Shivaji Maharaj to kill Afzal Khan in 1659. pic.twitter.com/qoUU2kOj8L — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 8, 2023

अफजल खान का वध मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। खान की विशाल सेना को मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से हरा दिया था। महान मराठा शासक ने इस वाघनख का इस्तेमाल करते हुए खान को मार डाला था (जब वे दोनों वर्तमान सातारा जिले के प्रतापगढ़ किले की सीढ़ियों पर मिले थे)। यह प्रकरण लोककथाओं का हिस्सा बन गया।

Kudos to the Modi Government for another remarkable achievement!



Thanks to the unwavering efforts of the Modi Government, we are witnessing the return of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s Wagh-Nakh from Britain.



This historic event not only honors the legacy of the great… pic.twitter.com/GrRZFqKQrw — VishwajitRane (@visrane) September 8, 2023

मुनगंटीवार ने कहा, ‘‘जब अफजल खान ने भेंट के दौरान शिवाजी महाराज की पीठ में छुरा घोंपा तो शिवाजी महाराज ने वाघनख से क्रूर अफजल खान को मार डाला।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वाघनख हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। इस साल शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ है।’’

लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में इस वाघनख को रखा गया है। इस संग्रहालय के अनुसार, यह हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ (1789-1858) को दिया गया था जिसे तत्कालीन सातारा रियासत का रेसीडेंट (राजनीतिक एजेंट) नियुक्त किया गया था। मराठा साम्राज्य के तत्कालीन पेशवा (प्रधानमंत्री) ने डफ को यह वाघनख दिया था।

