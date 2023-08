वीडियोः अमिताभ, जया, अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन से मिलीं सीएम ममता, उद्धव ठाकरे को राखी बांधीं, देखें

Highlights अमिताभ ने ममता को मुंबई यात्रा के दौरान अपने आवास पर चाय के लिए आमंत्रित किया था। कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्धघाटन समारोह में शामिल हुए थे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किए जाने की मांग की थी।

मुंबईः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से मुंबई स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। ममता बनर्जी ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें राखी बांधी। सीएम ममता इस समय मुंबई दौरे पर हैं।

Maharashtra | West Bengal CM Mamata Banerjee met Bollywood actors Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan at their residence in Mumbai, earlier today.



(Source: TMC)

इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) की 31 अगस्त और एक सितंबर को होने वाली दो दिवसीय बैठक में उपस्थित होने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद बनर्जी, अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित आवास पर पहुंची। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमिताभ ने ममता को उनकी मुंबई यात्रा के दौरान अपने आवास पर चाय के लिए आमंत्रित किया था।

Mumbai | West Bengal CM Mamata Banerjee tied rakhi to Former Maharashtra CM Uddhav Thackeray at his residence



(Pic source - TMC)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां शिवसेना (यूटीबी) के नेता उद्धव ठाकरे के आवास पहुंचीं और उन्हें राखी बांधी। बनर्जी जूहु में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर से रवाना होने के बाद उपनगर बांद्रा में स्थित ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ पहुंचीं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख बनर्जी 31 अगस्त से एक सितंबर तक होटल ग्रैंड हयात में आयोजित विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ की दो दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को मुंबई पहुंची हैं।

#WATCH | Mumbai: West Bengal CM Mamata Banerjee speaks on her meeting with Bollywood actor Amitabh Bachchan at his residence.



"I am happy today. I met 'Bharat Ratan' of India Amitabh Bachchan (Mamata Banerjee called Bollywood actor Amitabh Bachchan Bharat Ratan) and also tied…

अमिताभ, पिछले साल कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्धघाटन समारोह में शामिल हुए थे, जहां बनर्जी ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किए जाने की मांग की थी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "वे चुनाव के दौरान कीमत कम कर रहे हैं।"

Maharashtra | West Bengal CM Mamata Banerjee met Bollywood actors Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan at their residence in Mumbai, earlier today.



(Source: TMC)

बनर्जी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन से उनके आवास पर मुलाकात करने पर कहा, "मैं आज खुश हूं, मैं भारत के 'भारत रत्न' अमिताभ बच्चन (ममता बनर्जी बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को भारत रतन कहती हैं) से मिलीं और उन्हें राखी भी बांधी। मुझे यह परिवार बहुत पसंद है। वे भारत में नंबर 1 परिवार हैं, मैंने उन्हें दुर्गा पूजा और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया।"

#WATCH | Mumbai: On the LPG price cut, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "They are decreasing the price during elections..."

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से मुंबई स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की 31 अगस्त और एक सितंबर को होने वाली दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद बनर्जी, अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित आवास पर पहुंचीं।

अमिताभ, पिछले साल कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्धघाटन समारोह में शामिल हुए थे, जहां बनर्जी ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किए जाने की मांग की थी। अमिताभ और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात के बाद बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अभिनेता को कोलकाता आने का आमंत्रण दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘अमित जी हमारे भारत रत्न हैं। उनके परिवार ने भी फिल्म उद्योग जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया है।'' बनर्जी ने कहा, ‘‘आज मैंने अमित जी को राखी बांधी। आज बड़ा दिन है।’’ यह पूछे जाने पर कि ‘इंडिया’ गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, बनर्जी ने कहा, ‘‘हमारी प्राथमिक चिंता देश को बचाना है।’’ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दीं।

