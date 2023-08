Maharashtra politics: किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया है और न ही मुझसे बातचीत की, बीजेपी द्वारा कैबिनेट पद की पेशकश किए जाने पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, देखें वीडियो

Highlights शरद पवार और अजित पवार की ‘गुप्त’ मुलाकात के बाद राजनीति तेज हो गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूं। सांसद संजय राउत ने कहा कि अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वह शरद पवार को ऑफर दे सकें।

मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में उठापठक जारी है। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की ‘गुप्त’ मुलाकात के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस अलाकमान को अवगत कराएंगे।

एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि किसी ने भी मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया है और न ही मुझसे कोई बातचीत की है...आपको उनसे (महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं) से पूछना चाहिए कि वे ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी द्वारा कैबिनेट पद की पेशकश किए जाने पर पत्रकारों से कहा।

