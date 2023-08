Maharashtra Congress: महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार होंगे एलओपी!, दूसरी बार बनेंगे नेता प्रतिपक्ष

Highlights कांग्रेस ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। बालासाहेब थोराट को विधायक दल का नेता चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की घोषणा करेंगे।

मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार को एलओपी के रूप में नामित किया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने सीएलपी नेता बालासाहेब थोराट को सूचित किया है कि वडेट्टीवार का नाम एलओपी पद के लिए प्रस्तावित किया जाए। पिछले कुछ महीनों में राज्य की राजनीति में कई घटनाक्रम हुए हैं।

सत्ता संघर्ष में एनसीपी ने भी अजित पवार के नेतृत्व में बगावत कर बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने का फैसला किया। इसमें अजित पवार उपमुख्यमंत्री बने, जबकि एनसीपी के 9 अन्य विधायक मंत्री बने।राज्य में नेता प्रतिपक्ष का पद पिछले कुछ दिनों से खाली पड़ा हुआ था।

Congress Leader Vijay Wadettiwar to be named as LOP in Maharashtra assembly, Congress High Command has conveyed to CLP Leader Balasaheb Thorat that Wadettiwar's name be proposed for LOP post: Maharashtra Congress



(File pic) pic.twitter.com/HUSqPcxFW6