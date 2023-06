'20 जून को अंतरराष्ट्रीय गद्दार दिवस घोषित किया जाए', संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर की मांग

Highlights संजय राउत ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कहा- ये लोग गद्दारी को बढ़ावा दे रहे हैं 20 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस' घोषित करने के लिए यूएन को चिट्ठी लिखी

मुंबई: शिवसेना (UBT) के सांसद और फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग गद्दारी को बढ़ावा दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि 20 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस' घोषित किया जाना चाहिए। इसी दिन उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना के 40 विधायकों ने पार्टी से अलग होकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अगल गठबंधन का हाथ थाम लिया था।

#WATCH | Our PM, Home Minister and Central Government are promoting traitorship. On this day 40 of our MLAs left the party. It should be declared as 'International Traitor Day'. PM is going to the USA, so he should tell United Nations about it and announce 'International Traitor… pic.twitter.com/dNLITtqm3M