अजित पवार गुट ने सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया, शरद पवार ने NCP से निकाला था

Highlights प्रफुल्ल पटेल ने दी बड़ी जानकारी जयंत पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है

Nationalist Congress Party: महाराष्ट्र में चल रहे सियासी भूचाल के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकालने की घोषणा की। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद प्रफुल्ल पटेल ने जानकारी देते हुए कहा है कि हमने जयंत पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उनकी जगह सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र से जुड़े फैसले सुनील लेंगे।

Maharashtra | Sunil Tatkare appointed as new state president of Nationalist Congress Party, announces party leader Praful Patel. pic.twitter.com/GSgHl8zOIN