Madhya Pradesh Election 2023: पीएम मोदी का वार, ‘इंडिया’ गठबंधन के पास भारत की संस्कृति पर हमला करने, सनातन संस्कृति को खत्म करने का छिपा हुआ एजेंडा है, देखें वीडियो

Madhya Pradesh Election 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ‘इंडिया’ को ‘घमंडिया’ गठबंधन करार देते बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि इसके नेताओं ने सनातन संस्कारों और परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लिया है।

यहां एक कार्यक्रम के दौरान 50,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर देश और समाज को विभाजित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘यहां कुछ ऐसे दल भी हैं, जो देश और समाज को विभाजित करने में जुटे हैं।

#WATCH | Bina, Madhya Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says "The people of this INDIA alliance want to erase that 'Sanatana Dharma' which gave inspiration to Swami Vivekananda and Lokmanya Tilak...This INDIA alliance wants to destroy 'Sanatana Dharma'. Today they have openly… pic.twitter.com/wc0C2hBxtS — ANI (@ANI) September 14, 2023

इन्होंने मिलकर एक आईएनडीआई अलायंस बनाया है, जिसे कुछ लोग ‘घमंडिया’ गठबंधन भी कहते हैं।’’ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनका नेता तय नहीं है और नेतृत्व पर भ्रम है लेकिन इन्होंने मुंबई में बैठक कर ‘घमंडिया गठबंधन’ की नीति और रणनीति तय कर ली है और साथ ही एक छुपा हुआ एजेंडा भी तय कर लिया है।

#WATCH | PM Modi during a public event in Madhya Pradesh's Bina says, "The credit for the success of the G20 summit goes to 140 crore Indians. This is evidence of the collective power of our country. The G20 delegates were impressed with the diversity and heritage of our… pic.twitter.com/KgPOkz0v1d — ANI (@ANI) September 14, 2023

परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जी20 की सफलता से आज देशवासी गौरवान्वित हैं। जी20 की सफलता का श्रेय मोदी को नहीं, ये आप सबको जाता है। ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनियाभर से आए विदेशी मेहमान कह रहे थे कि ऐसा आयोजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा।

#WATCH | On opposition bloc INDIA, PM Modi says, "This INDI alliance doesn't have a leader...they have also decided on a hidden agenda to attack India's culture. The INDI alliance has come with a resolution to end 'Sanatan' culture..." pic.twitter.com/rlO7nuB7vW — ANI (@ANI) September 14, 2023

भारत की विरासत और समृद्धि को देखकर वे बहुत ही प्रभावित थे। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और खजुराहो में भी जी20 की बैठक हुई थी, उन बैठकों में शामिल होकर जो गए हैं, वो आपका गुणगान गा रहे हैं।’’ मोदी ने कहा, ‘‘लेकिन इस घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है।

इस आईएनडीआई अलायंस का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उन्हें तबाह कर दो।’’ प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ‘‘ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं।

#WATCH | Bina, Madhya Pradesh: Prime Minister Narendra Modi inspected the model of 'Petrochemical Complex' at Bina Refinery, earlier today.



PM laid the foundation stone of projects worth more than Rs 50,700 crore including the 'Petrochemical Complex' at Bina Refinery and ten new… pic.twitter.com/1uLhRlulq8 — ANI (@ANI) September 14, 2023

जिस सनातन को महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत माना, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं।’’ ज्ञात हो कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए।

सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू वायरस तथा मच्छरों से होने वाले बुखार से करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए। द्रमुक के एक अन्य नेता ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की थी।

द्रमुक नेताओं के सनातन विरोधी बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने अब सनातन धर्म के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया है और आने वाले दिनों में इनके हमले और बढ़ने वाले हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘देश के कोने-कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। आईएनडीआई अलायंस वाले सनातन को मिटाकर देश को एक हजार साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है।’’

