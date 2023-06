भोपाल में लगे पूर्व सीएम कमलनाथ के वांटेड पोस्टर पर लिखा 'करप्शन नाथ', भड़के कांग्रेस नेता ने दी प्रतिक्रिया

Highlights कमलनाथ के करप्शन नाथ नाम से लगे पोस्टर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप भोपाल में कमलनाथ के पोस्टरों को लेकर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के भोपाल में शुक्रवार को पोस्टर नजर आए। इन पोस्टरों में कमलनाथ की तस्वीर के साथ 'करप्शन नाथ' लिखा हुआ था।

इन पोस्टर को शहर की दीवार पर चिपकाया गया जिसके सामने आने के बाद कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है। अब कमलनाथ की तस्वीर वाला वांटेड पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलनाथ ने कहा कि उन्हें कोई भी अपमानित नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है यह तो सभी जानते हैं। आज उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ नहीं है इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ''मुझे बीजेपी से किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग गवाह हैं।''

