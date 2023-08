Madhya Pradesh Cabinet Eexpands 2023: सीएम चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले किया मंत्रिमंडल विस्तार, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे सहित तीन विधायक शामिल

Highlights मप्र की आबादी का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ओबीसी श्रेणी में आता है। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 31 सदस्य हैं। 230 सदस्यों वाली मप्र विधानसभा का 15 प्रतिशत है।

Madhya Pradesh Cabinet Eexpands 2023: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के तीन विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में प्रस्तावित हैं।

बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक गौरीशंकर बिसेन, रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी ने राजभवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली।

Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan expands his cabinet by inducting three BJP MLAs as ministers ahead of assembly polls

चौहान का वर्तमान कार्यकाल मार्च 2020 में शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल (एक ब्राह्मण नेता व विंध्य क्षेत्र के रीवा से विधायक) और गौरीशंकर बिसेन (महाकौशल क्षेत्र के बालाघाट से विधायक एवं मप्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष) हैं। राहुल सिंह लोधी भी शामिल हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं। मप्र की आबादी का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ओबीसी श्रेणी में आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से पहली बार विधायक बने लोधी भाजपा की नेता व पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं।

वर्तमान में, राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 31 सदस्य हैं। संवैधानिक मानदंडों के अनुसार, यह संख्या 35 तक जा सकती है, जो कि 230 सदस्यों वाली मप्र विधानसभा का 15 प्रतिशत है। मंत्रिपरिषद का आखिरी बार विस्तार जनवरी 2021 में हुआ था।

#WATCH | Bhopal | MLA from Balaghat constituency Gaurishankar Bisen, MLA from Rewa Rajendra Shukla & MLA from Khargapur Rahul Lodhi sworn in as ministers in the Madhya Pradesh cabinet in the presence of CM Shivraj Singh Chouhan & Governor Mangubhai Patel at the Raj Bhavan. pic.twitter.com/kWYaGG8dId