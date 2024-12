Guna News: मध्य प्रदेश के गुना में बोरवेल में गिरा 10 साल का मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन का आज दूसरा दिन

Guna News: मध्य प्रदेश के गुना जिले में 140 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 10 वर्षीय बच्चे को बचाने के लिए बचाव एजेंसियां ​​रविवार को दूसरे दिन भी अथक प्रयास कर रही हैं। राघौगढ़ के कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने घटनास्थल से फोन पर बात कर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि बोरवेल के समानांतर एक गड्ढा खोदा गया है और बचावकर्मी बच्चे तक पहुंचने के लिए गड्ढे और बोरवेल के बीच हाथ से रास्ता बना रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक टीम बच्चे के पास पहुंचने वाली है और बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सिंह ने बताया कि सुमित मीणा को बचाने के लिए रातभर अभियान जारी रहा। गुना जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर पिपलिया गांव में शाम करीब पांच बजे सुमित मीणा बोरवेल में गिर गया था। गुना के जिलाधिकारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चा करीब 39 फुट की गहराई में फंसा हुआ है। बोरवेल करीब 140 फुट गहरा है।

#WATCH | Guna, Madhya Pradesh: The 10-year-old boy, Sumit who fell into a borewell in the Janjali area of ​​Raghogarh yesterday has been taken out and sent to a hospital. Details awaited. pic.twitter.com/5rSjIsv48j