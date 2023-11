Assembly Elections 2023: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे पर करोड़ों रुपए लेनदेन के आरोप में शिकायत दर्ज, जानें मामला

Highlights वायरल वीडियो में देवेंद्र तोमर पर करोड़ों रुपए लेनदेन के आरोप लग रहे हैं इस प्रकरण पर कांग्रेस ने भी उन्हें घेर लिया अब देवेंद्र ने उनके खिलाफ साजिश रचने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर पर करोड़ो रुपए के लेनदेन के वीडियो के आधार पर शिकायत दर्ज हो गई है। यह पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में अज्ञात व्यक्ति से पैसे के लेनदेन के बारे में देवेंद्र बात कर रहे थे। बिचौलिया उन्हें 'देवेंद्र भईया' नाम से बुला रहा था।

इसके बाद देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने मुरैना जिले में पड़ने वाले सिविल पुलिस थाने में वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने कहा कि वीडियो को एडिट किया गया है और उन्हें फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

देवेंद्र ने कहा कि वायरल वीडियो जो उनके सामने आया है, उसमें गलत तरीके और एजेंडे के तहत उन्हें फसाया जा रहा है। इसके चलते विपक्षी पार्टी मेरे खिलाफ गलत माहौल पैदा करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है।

वहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रीय श्रीनेत ने आरोप लगाया कि खनन के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने की बात वीडियो में सुनी गई है। इन रुपयों के लिए अलग-अलग जगहों पर बैंक अकाउंट खोलने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पूर्व में खनन मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। उन्होंने बताया कि रिटायर्ड आरबीआई अधिकारी त्यागी से भी 100 करोड़ रुपये लेने की बात सामने आई है। हरप्रीत गिल से भी पैसे लेने की बात सामने आई है, इसलिए बिचौलिया देवेंद्र भईया नाम से उन्हें अपनी बात कह रहा है।

#WATCH | On a viral video purportedly showing Union Minister Narendra Singh Tomar's son Devendra Tomar talking about transactions worth crores, Congress leader Supriya Shrinate says, "...In the video, it appears that Devendra Tomar can be heard talking about a transfer worth… pic.twitter.com/cn9G6779vd