Sydney Mass Shooting: पीएम मोदी ने हनुक्का उत्सव के दौरान बोंडी बीच हमले की निंदा की, कहा- 'आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया था, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताते हुए, पीएम मोदी ने भारत के लोगों की ओर से उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा है।

भारत के अटल रुख को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है और वह आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का दृढ़ता से समर्थन करता है।

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा: “मैं ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर आज हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ, जिसमें यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत के लोगों की ओर से, मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।”

Strongly condemn the ghastly terrorist attack carried out today at Bondi Beach, Australia, targeting people celebrating the first day of the Jewish festival of Hanukkah. On behalf of the people of India, I extend my sincere condolences to the families who lost their loved ones.… — Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब अचानक गोलीबारी शुरू हुई, तो समुद्र तट पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। चश्मदीदों ने बताया कि हमलावरों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों समेत कई लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा था, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि कुछ लोग घायलों को CPR देने की कोशिश कर रहे थे।

पुलिस के अनुमान के मुताबिक, हमले के दौरान 50 से 100 राउंड गोलियां चलाई गईं, और गोली चलाने वालों में से एक इस घटना में मारे गए लोगों में शामिल था।

