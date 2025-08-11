जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव सहित 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद, देखिए लिस्ट

Highlights पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा अब वाय प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। करीब 8 से 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा साथ रहते हैं, जिनमें कुछ कमांडो भी शामिल होते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की है।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित प्रदेश के 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसमें पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब राज्य सरकार जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। जबकि तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जेड प्लस श्रेणी को सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में गिना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। लेकिन जेड प्लस के मुकाबले में जेड का स्तर एक पायदान कम होता है।

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा अब वाय प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इस श्रेणी में करीब 8 से 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा साथ रहते हैं, जिनमें कुछ कमांडो भी शामिल होते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार, भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की है।

अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव मौजूदा सुरक्षा समीक्षा और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। इसको लेकर गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर राज्य सुरक्षा समिति की एक अगस्त को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। सम्राट चौधरी अब जेड प्लस की सुरक्षा घेरे में रहेंगे।

बिहार सरकार ने इन्हें एएसएल सुरक्षा के साथ जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल उठाए जा रहे थे। अब उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, पप्पू यादव भी लंबे समय से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित धमकी मिलने की बात सामने आने के बाद से ही पप्पू यादव केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसी तरह अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह अब वाई प्लस की सुरक्षा घेरे में रहेंगे, जबकि बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा भी बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार अब वाई प्लस सुरक्षा घेरे में रहेंगे।

सूत्रों का कहना है कि चुनावी मौसम में नेताओं की जनसभाएं, यात्राएं और भीड़ से संपर्क बढ़ जाता है, जिससे सुरक्षा जोखिम भी ज्यादा होता है। इसी को देखते हुए गृह विभाग ने सुरक्षा स्तर की समीक्षा कर श्रेणी में बदलाव किया है। इन बदलावों के साथ अब इन नेताओं के साथ अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और उनके आवागमन तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया जाएगा।

