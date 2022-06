पाकिस्तानी हैकर्स ने यूट्यूब पर भारतीय समाचार चैनल को किया हैक, स्क्रीन पर लगाया पाकिस्तानी झंडा, पैंगबर से जुड़े टिकट चलाए

Highlights असम स्थित डिजिटल न्यूज चैनल 'टाइम8' का यूट्यूब अकाउंट हैक चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बता रहा था एंकर, उसी समय स्क्रीन पर दिखा पाकिस्तानी झंडा

नई दिल्ली: असम स्थित डिजिटल न्यूज चैनल 'टाइम8' का यूट्यूब अकाउंट पाकिस्तान स्थित हैकिंग ग्रुप 'रेवोल्यूशन पीके' द्वारा लाइव स्ट्रीम के दौरान हैक कर लिया गया था। इसने समाचार प्रसारण को पाकिस्तानी झंडे से बदल दिया और 9 जून को 'रेस्पेक्ट होली पैगंबर (PBUH)'के टिकर चलाए। इस संबंध में चैनल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। क्लिप में 'टाइम8' न्यूज के एक एंकर को ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्टिंग करते हुए दिखाया गया है, लेकिन अचानक से स्क्रीन पर एक छोटा पाकिस्तानी झंडा दिखाई देता है।

इसके तुरंत बाद, स्क्रीन पर एक टिकर चलता है "टीम क्रांति पीके द्वारा हैक किया गया" और फिर पैगंबर मोहम्मद की काव्यात्मक प्रशंसा करने वाला नात, "या नबी सलाम अलाइका" बजना शुरू होता है। बाद में, एक और बैनर दिखाई देता है जो कहता है "पवित्र पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब का सम्मान करें"। हालांकि टाइम8 न्यूज ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह वीडियो धीरे-धीरे वायरल हो रहा है। इसे लगभग 180,000 बार देखा जा चुका है।

पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल ने वीडियो के पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय न्यूज चैनल 'टाइम 8 न्यूज' को पाकिस्तानी हैकर्स 'टीम रेवोल्यूशन पीके' ने हैक किया और इसके चैनल "रेस्पेक्ट द होली पैगंबर हजरत मुहम्मद" पर लाइव टिकर चलाए।

