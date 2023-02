'आप उनके निशाने में हैं, मैं नहीं...', केजरीवाल को लिखे इस्तीफा पत्र में मनीष सिसोदिया ने कहा

नई दिल्ली: पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को सीबीआई द्वारा आबकारी नीति घोटाले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को 'कायरों और कमजोर लोगों की साजिश' करार दिया। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने इस्तीफे में सिसोदिया ने बीजेपी पर परोक्ष हमला बोला और कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप उन लोगों ने लगाए हैं जो केजरीवाल की राजनीति से 'डर' गए हैं।

पत्र में सिसोदिया ने कहा, मैंने 8 साल ईमानदारी से काम किया लेकिन अब मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मैं जानता हूं कि भगवान जानता है कि ये आरोप झूठे हैं। यह उन लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है जो केजरीवाल की राजनीति से डरे हुए हैं। आप (केजरीवाल) उनके निशाने पर हैं, मैं नहीं क्योंकि देश के लोग आपको एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जिसके पास देश के लिए दूरदृष्टि है।"

उन्होंने लिखा, “मेरे खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और अधिक होने वाली हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुझे धमकाया गया और रिश्वत की पेशकश भी की गई, लेकिन मैं नहीं माना। नतीजतन, उन्होंने मुझे उनके सामने न झुकने के लिए गिरफ्तार कर लिया ... मैं उनकी जेलों से नहीं डरता और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने उन लोगों की अनगिनत कहानियां पढ़ी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और झूठे आरोप में जेल गए। कुछ को मौत तक लटका दिया गया था।”

सिसोदिया ने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रहे देश के लोग अरविंद केजरीवाल को एक उम्मीद के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा, "वे उन्हें 'जुमलों' में विश्वास रखने वाले नेताओं में नहीं देखते क्योंकि केजरीवाल जो बोलते हैं वह करते हैं।" पूर्व मंत्री ने कहा कि दुनिया में कोई भी उन्हें न तो भ्रष्ट होने के लिए मजबूर कर सकता है और न ही उनकी ईमानदारी से समझौता कर सकता है। उन्होंने कहा, 'मैं चाहूं भी तो किसी को भ्रष्ट काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न ही अपने काम से पीछे हट सकता हूं।' आप नेता ने अपने त्याग पत्र में बिस्मिल द्वारा लिखित एक उर्दू देशभक्ति कविता की 'सरफरोशी की तमन्ना' की पंक्तियों का भी हवाला दिया।

"No power in world can make me do anything in a dishonest manner; unfortunate that corruption allegations are levelled against me after working honestly for 8 years", reads Manish Sisodia's resignation letter to Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/GTpD6LJgK1