Yasin Malik: यासीन मलिक को सजा के खिलाफ कश्मीर में बवाल, हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी के बाद इंटरनेट बंद

Highlights सुरक्षाबलों को लाठीचार्ज व आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा है। प्रशासन ने कई इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया है। श्रीनगर के मैयसूमा इलाके में प्रदर्शन के बाद पत्थरबाजी होने की घटना सामने आई है।

जम्मूः जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और पत्थरबाजों को खदेड़ने की खातिर सुरक्षाबलों को लाठीचार्ज व आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

जिस कारण प्रशासन ने कई इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया है। सजा के खिलाफ श्रीनगर के मैयसूमा इलाके में प्रदर्शन के बाद पत्थरबाजी होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल, मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाबल मौके पर तैनात हैं।

Yasin Malik brought to the NIA court in Delhi amidst heavy security, in connection with the terror funding case. Dog squad also present in the premises.



Court to pronounce the quantum of the sentence shortly. pic.twitter.com/JX6xN8cSA1 — ANI (@ANI) May 25, 2022

श्रीनगर के मैयसूमा इलाके में ही यासीन मलिक का घर है और यहां पर यासीन के कई समर्थक रहते हैं। उसे सजा मिलने के बाद यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं, बुधवार को श्रीनगर के कुछ इलाकों में बंद की स्थिति भी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षाबलों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

जम्मू कश्मीर में पुलिस ने दोनों संभागों के शहर और उसके साथ लगते इलाकों में विशेष नाके स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। वहीं, श्रीनगर में यासीन मलिक मामले को लेकर आंशिक बंद देखा गया। श्रीनगर के कुछ इलाकों में कुछ दुकानें और कारोबार बंद हैं। हालांकि, गाड़ियों की आवाजाही जारी है।

#WATCH | Terror funding case: Yasin Malik produced in the courtroom in NIA court, Delhi, ahead of the sentencing order. pic.twitter.com/ymfkN6PK4d — ANI (@ANI) May 25, 2022

सुरक्षाबल सतर्कता बनाए हुए हैं। कश्मीर में शहर में सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ाने के साथ-साथ जगह-जगह विशेष नाके स्थापित किए गए हैं। आने-जाने वाले लोगों की गहन तलाशी ली जा रही है। पुलिस, सेना व अर्धसैनिक बलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है।

#WATCH | I honour whatever punishment the judges have awarded. They know better what punishment should be given in such a case... I'm 100% sure justice will be given to me...: Nirmal Khanna, wife of IAF officer Ravi Khanna, a victim of a terror attack carried out by Yasin Malik pic.twitter.com/hgcgRx1PnS — ANI (@ANI) May 25, 2022

इसके साथ ही सीमांत क्षेत्रों में भी सुरक्षाबलों के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी प्रकार की वारदात या हिंसा को अंजाम न दे पाए। सभी थाना प्रभारियों को एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं बाजारों में गश्त करें और नाके लगा कर सुरक्षा को सुनिश्चित बनाएं। जम्मू में सभी संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।

#WATCH | Yasin Malik has been awarded life imprisonment under section 17 UAPA, and a fine of Rs 10 lakhs, sentenced to 10 years of imprisonment under 120B & a fine of Rs 10,000 and other sections of IPC and UAPA...: Advocate Akhand Pratap Singh, court-appointed amicus pic.twitter.com/rn3HDKp729 — ANI (@ANI) May 25, 2022

